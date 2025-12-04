ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Industrie produceert iets groener, geen langetermijnverbetering

Economie
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 11:10
anp041225120 1
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse industrie heeft vorig jaar iets groener geproduceerd dan een jaar eerder, maar op de langere termijn is er nog geen sprake van een trendbreuk. Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) op basis van gegevens van grote industriebedrijven in ons land.
Het grootste deel van de installaties stootte vorig jaar per product minder CO2 uit dan een jaar eerder. Dat droeg bij aan het feit dat de grote industriële bedrijven iets CO2-efficiënter hebben geproduceerd. Maar hoewel er sprake is van een verbetering van 2023 naar 2024, ziet de NEa deze op de langere termijn, van 2018 tot 2024, niet terug.
De totale CO2-uitstoot van grote industriële bedrijven is vorig jaar overigens wel gestegen. Dat kwam doordat de sector meer produceerde.
De NEa ziet daarnaast de eerste tekenen van een andere trend, namelijk dat wanneer de productie van een bedrijf stijgt, er groener wordt geproduceerd. Als de productie daalt, is juist het omgekeerde zichtbaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1757306351

Over een paar maanden kan Trumps macht ineens weg zijn

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

65761548_m

Dit is wat frisdrank doet met je afweersysteem

poetins-jongste-dochter-elizaveta-krivonogikh

Poetins dochter over de oorlog: "Ik kan er helaas niks aan doen

generated-image (11)

Waarom wordt onze samenleving zichtbaarder conservatief? Van de tradwife-trend, nieuwe christenen tot politieke verschuivingen

shutterstock_1274520526

De pijn achter het ‘teacup’-hondje: waarom dierenartsen alarm slaan

Loading