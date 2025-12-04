Industrie produceert iets groener, geen langetermijnverbetering

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse industrie heeft vorig jaar iets groener geproduceerd dan een jaar eerder, maar op de langere termijn is er nog geen sprake van een trendbreuk. Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) op basis van gegevens van grote industriebedrijven in ons land.

Het grootste deel van de installaties stootte vorig jaar per product minder CO2 uit dan een jaar eerder. Dat droeg bij aan het feit dat de grote industriële bedrijven iets CO2-efficiënter hebben geproduceerd. Maar hoewel er sprake is van een verbetering van 2023 naar 2024, ziet de NEa deze op de langere termijn, van 2018 tot 2024, niet terug.

De totale CO2-uitstoot van grote industriële bedrijven is vorig jaar overigens wel gestegen. Dat kwam doordat de sector meer produceerde.

De NEa ziet daarnaast de eerste tekenen van een andere trend, namelijk dat wanneer de productie van een bedrijf stijgt, er groener wordt geproduceerd. Als de productie daalt, is juist het omgekeerde zichtbaar.