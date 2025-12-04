ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Borsato verlaat rechtbank: emotioneel en opgelucht

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 11:17
anp041225123 1
UTRECHT (ANP) - Marco Borsato heeft onder luid gejuich en gejoel van fans het gerechtsgebouw in Utrecht verlaten nadat de rechtbank hem had vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. "Ik hoop nu door te kunnen gaan met mijn leven. Dat heeft zes jaar stilgestaan", zei hij opgelucht bij vertrek tegen de verzamelde pers. "Ik ga naar mijn gezin. Ik moet echt even bijkomen."
Borsato reageerde in de zittingszaal emotioneel op de uitspraak en kreeg van de rechtbankvoorzitter een moment de gelegenheid om de uitspraak te verwerken. "Emoties zijn niet zo vreemd. Dit duurt al zes jaar en dat waren moeilijke jaren. De zaak heeft alleen maar verliezers opgeleverd. Mijn carrière is onherstelbaar beschadigd."
Borsato zei opgelucht te zijn na de uitspraak. "Er is een hele zware last van mijn schouders gevallen. Ik heb mijn onschuld kunnen bewijzen en dat is voor mij het belangrijkste."
Borsato bedankte bij zijn vertrek zijn fans die hem zijn blijven steunen "en de collega's die altijd contact hebben gehouden".
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1757306351

Over een paar maanden kan Trumps macht ineens weg zijn

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

65761548_m

Dit is wat frisdrank doet met je afweersysteem

poetins-jongste-dochter-elizaveta-krivonogikh

Poetins dochter over de oorlog: "Ik kan er helaas niks aan doen

generated-image (11)

Waarom wordt onze samenleving zichtbaarder conservatief? Van de tradwife-trend, nieuwe christenen tot politieke verschuivingen

shutterstock_1274520526

De pijn achter het ‘teacup’-hondje: waarom dierenartsen alarm slaan

Loading