Borsato verlaat rechtbank: emotioneel en opgelucht

UTRECHT (ANP) - Marco Borsato heeft onder luid gejuich en gejoel van fans het gerechtsgebouw in Utrecht verlaten nadat de rechtbank hem had vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. "Ik hoop nu door te kunnen gaan met mijn leven. Dat heeft zes jaar stilgestaan", zei hij opgelucht bij vertrek tegen de verzamelde pers. "Ik ga naar mijn gezin. Ik moet echt even bijkomen."

Borsato reageerde in de zittingszaal emotioneel op de uitspraak en kreeg van de rechtbankvoorzitter een moment de gelegenheid om de uitspraak te verwerken. "Emoties zijn niet zo vreemd. Dit duurt al zes jaar en dat waren moeilijke jaren. De zaak heeft alleen maar verliezers opgeleverd. Mijn carrière is onherstelbaar beschadigd."

Borsato zei opgelucht te zijn na de uitspraak. "Er is een hele zware last van mijn schouders gevallen. Ik heb mijn onschuld kunnen bewijzen en dat is voor mij het belangrijkste."

Borsato bedankte bij zijn vertrek zijn fans die hem zijn blijven steunen "en de collega's die altijd contact hebben gehouden".