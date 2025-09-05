ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Washington vaardigt sancties uit tegen Palestijnse ngo's

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 15:36
anp050925143 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft tegen drie Palestijnse mensenrechtenorganisaties sancties uitgevaardigd. Ze werken volgens hem mee aan pogingen van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag om Israëli's te onderzoeken, gevangen te nemen en te vervolgen. Volgens Rubio gebeurt dat zonder instemming van Israël en is het ICC een politiek instrument dat niet door Israël en de VS wordt erkend.
Amnesty International vindt sancties tegen de organisaties Al Mezan, Al Haq en het Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) "schandalig". Het is volgens Amnesty "een verontrustende en beschamende aanval op de mensenrechten". De organisaties verrichten volgens Amnesty "essentieel werk en documenteren mensenrechtenschendingen onder de meest gruwelijke omstandigheden".
Het ICC heeft tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en ex-minister van Defensie Yoav Gallant een arrestatiebevel uitgevaardigd wegens misdaden tegen de menselijkheid.
Vorig artikel

Poetin doet er alles aan om eeuwig te leven (spoiler: het gaat hem niet lukken)

Volgend artikel

Industrieconcern VDL ziet herstel resultaat in eerste jaarhelft

POPULAIR NIEUWS

119194573_m

Deze onschuldige gewoonte vergroot je kans op aambeien enorm hard

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

gandr-collage (4)

Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne

shutterstock_2250627871

Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen

shutterstock_2622763067

Ben ik introvert?