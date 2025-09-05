Washington vaardigt sancties uit tegen Palestijnse ngo's

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft tegen drie Palestijnse mensenrechtenorganisaties sancties uitgevaardigd. Ze werken volgens hem mee aan pogingen van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag om Israëli's te onderzoeken, gevangen te nemen en te vervolgen. Volgens Rubio gebeurt dat zonder instemming van Israël en is het ICC een politiek instrument dat niet door Israël en de VS wordt erkend.

Amnesty International vindt sancties tegen de organisaties Al Mezan, Al Haq en het Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) "schandalig". Het is volgens Amnesty "een verontrustende en beschamende aanval op de mensenrechten". De organisaties verrichten volgens Amnesty "essentieel werk en documenteren mensenrechtenschendingen onder de meest gruwelijke omstandigheden".

Het ICC heeft tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en ex-minister van Defensie Yoav Gallant een arrestatiebevel uitgevaardigd wegens misdaden tegen de menselijkheid.