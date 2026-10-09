Industriële productie groeit sterkst in ruim vier jaar

DEN HAAG (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie is in augustus met 12 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit de grootste stijging in ruim vier jaar.

Het cijfer betekent ook een duidelijke toename vergeleken met de voorgaande maand. In juli ging de productie 9,3 procent omhoog. Dat was al de sterkste toename in vier jaar.

Van de acht grootste branches realiseerde de machine-industrie opnieuw de grootste productiestijging. De chemie kende de grootste daling, aldus het CBS.

Naar machines is de laatste tijd grote vraag, bleek onlangs uit een peiling door de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi). ABN AMRO-econoom Albert Jan Swart zei in een toelichting op die graadmeter dat Nederland vooral profiteert van de groeiende vraag naar chipmachines en elektrotechnische onderdelen daarvoor. Ook wees hij op herstel van de vraag naar andere typen machines, bijvoorbeeld voor de voedingsmiddelenindustrie en de landbouw.