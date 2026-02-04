ECONOMIE
Infineon pompt extra half miljard in chips voor AI-datacenters

Economie
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 12:57
MÜNCHEN (ANP/AFP) - Het Duitse chipbedrijf Infineon gaat dit jaar een half miljard euro meer investeren om te kunnen voldoen aan de sterk stijgende vraag naar halfgeleiders voor AI-datacenters, maakte het concern bekend.
Infineon produceert chips die gebruikt worden voor de elektriciteitsvoorziening van datacenters die momenteel in grote aantallen worden gebouwd. Dit hangt samen met de AI-ontwikkelingen die in een stroomversnelling raken. Infineon gaat nu 2,7 miljard euro investeren dit jaar in plaats van de eerder geplande 2,2 miljard euro.
"De stroomvoorziening voor AI-datacenters vormt een ongekende groeikans voor Infineon, en wij zijn leider op dit gebied", zei topman Jochen Hanebeck tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers. Een groot deel van de investeringen gaat naar een chipfabriek die wordt gebouwd in de oostelijke stad Dresden en die naar verwachting medio 2026 wordt geopend.
