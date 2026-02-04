ECONOMIE
Zoveel mensen kregen vorig jaar de diagnose kanker

gezondheid
door Redactie
woensdag, 04 februari 2026 om 12:52
Vorig jaar kregen bijna 135.000 nieuwe patiënten de diagnose kanker. Dat is bijna evenveel als het jaar daarvoor. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) werd de ziekte vastgesteld bij zo'n 72.100 mannen en 62.700 vrouwen.
Huidkanker komt het vaakst voor, gevolgd door prostaat-, borst-, long- en darmkanker. Het aantal nieuwe diagnoses van prostaatkanker neemt de laatste jaren toe. "Dit komt vooral door een ouder wordende bevolking, maar ook door veranderingen in de opsporing van prostaatkanker", meldt IKNL.
Bij darmkanker daalt het aantal diagnoses al een aantal jaar, terwijl door de vergrijzing eerder een stijging werd verwacht. Met name uitgezaaide darmkanker komt minder vaak voor. Dit heeft volgens het IKNL te maken met het in 2014 gestarte bevolkingsonderzoek, waardoor darmkanker vaak al in een vroeg stadium wordt opgespoord.
"De daling bij darmkanker onderstreept het belang van bevolkingsonderzoek en vroege opsporing", zegt Carla van Gils, directeur KWF Kankerbestrijding. "Door mee te doen vergroot je de kans dat kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, en dat redt levens."
Het MDL Fonds, voorheen bekend als Maag Lever Darm Stichting, pleit ervoor de leeftijdsgrens voor het bevolkingsonderzoek met vijf jaar te verlagen. "De cijfers van IKNL laten zien dat het bevolkingsonderzoek levens redt. Dat vraagt om verlaging van de startleeftijd naar 50 jaar en mogelijk verhoging van de stopleeftijd", reageert directeur Mariël Croon. Nu is het onderzoek beschikbaar voor mensen van 55 tot en met 75 jaar. Zij krijgen iedere twee jaar een zelftest thuisgestuurd. In een lab wordt onderzocht of ingestuurde ontlastingsmonsters bloed bevatten, wat kan duiden op darmkanker. In dat geval is nader onderzoek nodig.
Meer dan een miljoen mensen in Nederland hebben in de afgelopen twintig jaar te horen gekregen dat ze kanker hebben.
