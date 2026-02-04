ECONOMIE
Inflatie eurozone daalt stevig in januari

Economie
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 11:21
LUXEMBURG (ANP) - De prijzen in de eurozone zijn in januari gemiddeld 1,7 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, meldt Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming. De inflatie viel een stuk lager uit dan in december. Toen stegen de prijzen nog gemiddeld 2 procent.
De inflatie is formeel gezien tot onder de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) gedaald. Die mikt erop dat de prijzen rond de 2 procent stijgen.
De daling van de inflatie in januari was onder andere het gevolg van lagere energieprijzen. Centrale banken vinden ook de kerninflatie belangrijk. Daar zijn sterk schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak niet in meegewogen. De kerninflatie kwam in januari uit op 2,2 procent, minder dan de 2,3 procent in december.
