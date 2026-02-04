ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minister Italië noemt ophef over komst ICE bij Spelen onnodig

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 11:13
anp040226130 1
ROME (ANP/AFP) - Agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE hebben in Italië geen operationele rol bij de Olympische Spelen. Dat benadrukte minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi, die de ophef over de komst van de Amerikanen onnodig noemde. "ICE kan geen operationele politietaken uitvoeren op ons nationale grondgebied en zal dat ook nooit kunnen."
De komst van ICE-agenten zorgt in Italië voor onvrede. In de VS is op grote schaal gedemonstreerd tegen het hardhandige optreden van de landelijke vreemdelingenpolitie, die zoekt naar ongedocumenteerde migranten. De burgemeester van Milaan maakte duidelijk dat de agenten niet welkom zijn in de stad en ook vanuit de oppositie klonk kritiek.
De agenten die naar de Spelen komen, maken deel uit van de onderzoekstak Homeland Security Investigations (HSI) van ICE. Ze gaan volgens de VS onder meer inlichtingenwerk doen en advies geven. Het zou niet de bedoeling zijn dat ICE-agenten in Italië gaan patrouilleren. De Italiaanse minister Piantedosi zei dat het gebruikelijk is dat landen hun eigen veiligheidsmensen naar Spelen in het buitenland sturen. Dat heeft Italië zelf ook gedaan, stelde hij.
Het grote sportevenement begint deze week en gaat gepaard met een grote veiligheidsoperatie. Er worden duizenden agenten en militairen ingezet. Het gaat volgens de minister onder meer om explosievenexperts, scherpschutters, antiterreureenheden en skiënde politiemensen. Het ministerie van Defensie levert onder meer voertuigen, drones, radars en vliegtuigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

109198250_m

Als je ouder wordt: ruim je rommel op – uit liefde voor je kinderen

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading