Minister Italië noemt ophef over komst ICE bij Spelen onnodig

ROME (ANP/AFP) - Agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE hebben in Italië geen operationele rol bij de Olympische Spelen. Dat benadrukte minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi, die de ophef over de komst van de Amerikanen onnodig noemde. "ICE kan geen operationele politietaken uitvoeren op ons nationale grondgebied en zal dat ook nooit kunnen."

De komst van ICE-agenten zorgt in Italië voor onvrede. In de VS is op grote schaal gedemonstreerd tegen het hardhandige optreden van de landelijke vreemdelingenpolitie, die zoekt naar ongedocumenteerde migranten. De burgemeester van Milaan maakte duidelijk dat de agenten niet welkom zijn in de stad en ook vanuit de oppositie klonk kritiek.

De agenten die naar de Spelen komen, maken deel uit van de onderzoekstak Homeland Security Investigations (HSI) van ICE. Ze gaan volgens de VS onder meer inlichtingenwerk doen en advies geven. Het zou niet de bedoeling zijn dat ICE-agenten in Italië gaan patrouilleren. De Italiaanse minister Piantedosi zei dat het gebruikelijk is dat landen hun eigen veiligheidsmensen naar Spelen in het buitenland sturen. Dat heeft Italië zelf ook gedaan, stelde hij.

Het grote sportevenement begint deze week en gaat gepaard met een grote veiligheidsoperatie. Er worden duizenden agenten en militairen ingezet. Het gaat volgens de minister onder meer om explosievenexperts, scherpschutters, antiterreureenheden en skiënde politiemensen. Het ministerie van Defensie levert onder meer voertuigen, drones, radars en vliegtuigen.