Japan schrapt kersenbloesemfestival om overlast toeristen

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 11:24
TOKIO (ANP) - Een Japans kersenbloesemfestival op een populair uitkijkpunt met zicht op de berg Fuji gaat niet door. Lokale autoriteiten hebben het evenement geschrapt wegens zorgen van bewoners over drukte en overlast van toeristen, meldt persbureau Kyodo.
Het festival in Arakurayama Sengen Park, waar grofweg 650 kersenbomen staan, trok jaarlijks circa 200.000 bezoekers uit de hele wereld. Japan worstelt door toenemend toerisme al langer met de verschillen in het gedrag tussen Japanners en buitenlanders.
Volgens de stad Fujiyoshida komt wangedrag regelmatig voor en vormt dat een bedreiging voor het leven van de bewoners, meldt Kyodo. Zo zouden toeristen wildplassen in tuinen en worden kinderen op weg naar school op overvolle paden weggeduwd.
Ondanks dat het festival niet officieel doorgaat, wordt wel rekening gehouden met een toestroom van bezoekers. De stad neemt maatregelen om de drukte te beheersen en de overlast te verminderen, bijvoorbeeld met extra parkeerplaatsen en mobiele toiletten.
