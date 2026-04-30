Brandweer focust op 'hotspots' bij natuurbrand 't Harde

'T HARDE (ANP) - De brandweer zet momenteel in op zogenoemde "hotspots" bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein in 't Harde. Dit zijn volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio warme plekken in de ondergrond die in combinatie met de wind weer kunnen ontbranden. "Daar wordt nu door ons brandweerpersoneel op ingezet."

De hotspots worden door Defensie met drones boven het terrein in de gaten gehouden, zegt de woordvoerder. De brand breidt niet verder uit, maar de brandweer heeft nog niet het sein brand meester afgegeven.

Eerder op de ochtend hield de veiligheidsregio er rekening mee dat de wind zou aanwakkeren en tot meer rookontwikkeling kon leiden. Volgens de woordvoerder lijkt de wind nu te gaan liggen "en we zien ook dat de hotspots in temperatuur gaan zakken". Dat is volgens hem een "gunstige ontwikkeling". De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met blussen.