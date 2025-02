Inflatie eurozone stijgt verder naar 2,5 procent

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in januari verder gestegen naar 2,5 procent op jaarbasis, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat in een voorlopige schatting. In december werd het dagelijks leven in de eurozone nog 2,4 procent duurder. De inflatie in het eurogebied is nu al vier maanden op rij aan het stijgen en ligt boven de doelstelling van 2 procent van de Europese Centrale Bank (ECB).

De stijging van de kosten van het levensonderhoud in de eurozone komt vooral door hogere prijzen in de dienstensector en hogere prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak. De kerninflatie in het eurogebied, waarin de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak niet worden meegenomen, bleef onveranderd op 2,7 procent.