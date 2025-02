Kyiv wil onderzoek naar dodelijke aanvallen op rekruteringscentra

KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense legerleider Oleksandr Syrsky zei maandag een onderzoek te willen naar de "beschamende" en dodelijke aanvallen op militaire rekruteringscentra en ambtenaren van afgelopen weekend.

In de stad Rivne in het westen van Oekraïne vielen één dode en zes gewonden na een explosie in een rekruteringscentrum. In de oostelijke regio Poltava werd een rekruteringsofficier doodgeschoten. Aanklagers zeiden twee verdachten te hebben geïdentificeerd voor deze moord. Er viel ook nog een gewonde bij een ontploffing in een rekruteringscentrum in de oostelijke stad Pavlograd.

"Geweld tegen militairen is onaanvaardbaar. We verwachten een volledig en alomvattend onderzoek naar deze misdaden" schreef Syrsky op sociale media.

Het Oekraïense leger heeft het moeilijk in de oorlog tegen Rusland en Kyiv wil het daarom versterken. Dit leidt tot kritiek in het land en er zijn meerdere aanvallen op rekruteringsambtenaren en -faciliteiten geweest.