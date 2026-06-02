Inflatie schiet omhoog: 'Verwachting is dat cijfer tot boven de 4 procent gaat oplopen'

Het leven wordt in rap tempo duurder. In april liep het inflatiecijfer al op naar 2,8 procent, maar econoom Han de Jong verwacht dat de cijfers de komende maanden nog gortiger worden. En dat blijkt ook uit cijfers van het CBS.

Het dagelijks leven in Nederland is in mei 3,5 procent duurder geworden dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming.

Olieprijzen

Volgens De Jong zijn er twee belangrijke oorzaken. De eerste is de stijgende olieprijs. Door de spanningen in het Midden-Oosten en de sluiting van de Straat van Hormuz zijn brandstoffen duurder geworden, wat vrijwel direct doorwerkt in de prijzen die consumenten betalen.

Daarnaast speelt een bijzonder statistisch effect mee. Vorig jaar daalden de prijzen in mei opvallend sterk. Daardoor ligt de vergelijkingsbasis nu laag. “Als dat nu dus niet gebeurt, en ik verwacht eigenlijk niet dat dat gebeurt, dan schiet die jaar-op-jaarinflatie in één keer heel fors omhoog.”

Slecht nieuws

De econoom denkt dat de stijging van mei niet zomaar weer wordt teruggedraaid. “Ik verwacht toch ook wel dat de inflatie in de loop van het jaar verder gaat oplopen. Ik denk tot duidelijk boven de 4 procent.”

Dat zou slecht nieuws zijn voor consumenten die al langer kampen met stijgende kosten voor boodschappen, energie en andere dagelijkse uitgaven.

Waar een klein land groot in is

Binnen de eurozone behoort Nederland al geruime tijd tot de landen met relatief hoge inflatie. De recente cijfers uit andere Europese landen laten een wisselend beeld zien. In Duitsland nam de inflatie juist af, terwijl België, Frankrijk en Italië hogere prijsstijgingen noteerden. Spanje bleef stabiel.

Opvallend is het verschil in beleid. De Jong wijst op Duitsland, waar de overheid begin mei de benzineaccijns met zeventien cent per liter verlaagde. “Dan is het niet zo verrassend dat hun inflatie wat terugvalt.”

De maatregel geldt voorlopig voor twee maanden, maar De Jong verwacht niet dat Berlijn die snel terugdraait. “Je kunt je natuurlijk moeilijk voorstellen dat als die olieprijs zo hoog blijft, ze in juli, wanneer dat eigenlijk afloopt, benzine ineens weer zeventien cent duurder gaan maken. Dan breekt er natuurlijk een soort volksopstand uit, dus dat zal wel niet gebeuren.”