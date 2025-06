ING: achteraf betalen populair, maar leidt soms tot problemen

AMSTERDAM (ANP) - Achteraf betalen via afbetaalapps, ook wel bekend als 'buy now, pay later', wordt inmiddels veel gebruikt in Nederland. Volgens nieuw onderzoek in opdracht van ING gebruikt ongeveer een op de drie mensen weleens deze betaalmethode. In sommige gevallen leidt dit ook tot problemen, constateert de bank.

ING liet meer dan 1500 Nederlanders van 18 jaar of ouder ondervragen. Veel van hen zeiden het fijn te vinden om bijvoorbeeld een online besteld product pas te betalen als ze het hebben ontvangen. Japke Kaastra, hoofd financiële gezondheid bij ING Nederland, waarschuwt echter dat consumenten zich bewust moeten zijn van de mogelijke financiële gevolgen van achteraf betalen. "Het kan misgaan als mensen het gaan gebruiken om dingen te kopen waar ze eigenlijk het geld niet voor hebben."

Het onderzoek laat ook zien dat 10 procent van de gebruikers achteraf betalen gebruikt omdat ze op het moment van aankoop onvoldoende geld hebben. Ongeveer een derde van de gebruikers gaf toe weleens betaalproblemen te hebben gehad. Bij 11 procent werden extra kosten in rekening gebracht door te laat betalen en 3 procent kon het bedrag op een later moment ook niet betalen. Volgens ING blijkt daarnaast dat ruim driekwart van de mensen die problemen ervaart ook elders geld leent.

Jongeren

Op deze vorm van betalen bestaat al langer kritiek, mede omdat eerder bleek dat veel jongeren er ook gebruik van maken. Een bijkomend probleem is dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nu nog geen toezicht kan houden op aanbieders van achteraf betalen, zoals Klarna.

"De wetgeving die consumenten beter moet beschermen gaat pas over anderhalf jaar in. Er is duidelijk nú behoefte aan meer consumentenbescherming", zegt Kaastra. "Achteraf betalen voelt soms té makkelijk. Het kan leiden tot overconsumptie, verlies van overzicht en uiteindelijk schulden."

De conclusies van ING sluiten aan bij eerder onderzoek naar dit fenomeen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Sinds begin dit jaar kan achteraf betalen ook in sommige fysieke winkels. Het kabinet gaf eerder al aan dit onwenselijk te vinden, maar marktleider Klarna zei in februari niet te willen stoppen met het aanbieden van achteraf betalen in fysieke winkels.