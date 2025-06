Minder mensen, vooral kennismigranten, kwamen naar Nederland

DEN HAAG (ANP) - Met in totaal 316.000 immigranten daalde het aantal mensen dat naar Nederland kwam vorig jaar met 19.000. Dat becijfert het CBS. Volgens het statistiekbureau komt dit vooral doordat er 16.000 kennismigranten minder voor ons land kozen. Vooral mensen met specialistische kennis uit India bleven weg, maar ook het aantal uit Rusland, Turkije, Zuid-Afrika en China daalde.

Na een toename van 2006 tot 2022, waarbij in dat laatste jaar vooral veel gevluchte Oekraïners kwamen, daalde het aantal immigranten voor het tweede jaar op rij. Het CBS onderzocht met welke reden mensen naar Nederland kwamen.

De grootste groep bestaat volgens CBS-deskundige Tanja Traag uit mensen die voor werk of voor gezin hier gingen wonen. In het laatste geval gaat het bij ongeveer de helft om "mensen die hierheen komen voor de liefde, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland een Nederlander hebben ontmoet".

Gezin

De verdeling baseert Traag op net bekend geworden cijfers uit 2023. Van mensen buiten de EU is direct bij hun aanvraag duidelijk waarom ze hier komen, maar het duurt altijd een jaar voordat het motief van mensen uit EU- en EVA-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) bekend is. Van alle 335.000 immigranten in 2023, kwam 21 procent voor arbeid, 22 procent voor gezin, 12 procent voor studie en 10 procent voor asiel.

Van de 73.000 mensen die in 2023 voor het gezin naar Nederland kwamen, reisde 40 procent een arbeidsmigrant achterna. 5 procent volgde een studiemigrant en 7 procent een asielmigrant naar Nederland.