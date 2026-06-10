ING biedt goedkoopste betaalpakket niet meer aan om cashwetgeving

AMSTERDAM (ANP) - ING biedt niet langer zijn goedkoopste betaalpakketten aan. Klanten kunnen nu nog kiezen voor een pakket met korting, waarbij apart 80 cent moet worden betaald per contante geldopname. Maar door aanstaande wetgeving rond cash mag de bank dit zo niet langer aanbieden.

Bestaande klanten die dit zogeheten OranjePakket met korting hebben, behouden dit 3,55 euro per maand kostende pakket. Volgens een woordvoerster van de bank zal ING hen een passende oplossing bieden.

De grootbank schudt het aanbod betaalpakketten voor particulieren verder op. Naast een betaalpakket met standaarddiensten en een met enkele extra's, die respectievelijk 4 en 7 euro per maand kosten, komen er luxere pakketten van 15,99 en 44,99 euro. Daarin zitten bijvoorbeeld ook abonnementen op streamingdiensten of extra rente.

Betaalverkeer kost banken in Nederland veel geld, ondanks de gestegen tarieven voor de dienstverlening in de afgelopen jaren. In 2022 meldde de Betaalvereniging Nederland dat banken er een jaar eerder gezamenlijk 570 miljoen verlies op maakten. De nieuwe betaalpakketten met extra's zijn volgens de ING-woordvoerster niet bedoeld om die verliezen te dempen, maar om in te spelen op de verschillende behoeften van klanten.