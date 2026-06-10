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VS verwachten muur langs Mexicaanse grens eind 2027 te voltooien

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 4:20
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WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten verwachten de muur aan de zuidgrens eind 2027 te voltooien. Dat zei Rodney Scott, commissaris van grensdienst Customs and Border Protection (CBP). Daarmee zou een wens uitkomen van de Amerikaanse president Donald Trump, die de muur in juni 2015 het speerpunt van zijn presidentscampagne maakte.
De barrière langs de grens tussen de VS en Mexico bestaat uit versterkte metalen balken en moet van San Diego tot aan de Golf van Mexico lopen, met uitzondering van bepaalde gebieden "waar we bewust hebben besloten dat we hem niet nodig hebben", aldus Scott. "Big Bend National Park bijvoorbeeld: een zeer afgelegen gebied met hier en daar enorm hoge kliffen."
De muur wordt aangevuld met elektronische bewaking en andere systemen. De installatie daarvan moet uiterlijk augustus 2028 zijn voltooid, aldus Scott. Er wordt al gebruikgemaakt van drones.
De muur is bedoeld om illegale immigratie en drugssmokkel vanuit Mexico in te dammen, al zijn deze activiteiten volgens officiële cijfers al afgenomen.
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