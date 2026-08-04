ING: lage waterstand Rijn remt groei Duitse economie

HAMBURG (ANP/RTR) - De lage waterstand gaat de Duitse economie minstens 0,3 procentpunt groei kosten dit jaar, verwacht ING-econoom Carsten Brzeski. Volgens de econoom was het bruto binnenlands product dit jaar op weg naar een groei van 0,8 procentpunt. "Dit is een flinke domper", zegt Brzeski.

De waterstanden van de Rijn in Duitsland hebben dinsdag nieuwe dieptepunten bereikt. Door de droogte en hitte zakt het water en kan de scheepvaart steeds minder vervoeren.

Ook in 2018 waren er lage waterstanden door droogte. Het goederenvervoer over binnenwateren nam af met ongeveer een kwart, de industriële productie daalde met zo'n 1 procent en het kostte het Duitse bruto binnenlands product (bbp) een groei van zo'n 0,3 procentpunt.

Grote impact

"De kans is groot dat de economische impact dit keer groter zal zijn. De lage waterstanden begin augustus zijn ongekend", stelt Brzeski. "Een week met flinke regenval zou het economische plaatje direct ten goede kunnen veranderen, al lijkt dat momenteel niet heel waarschijnlijk."

Drie grote industriële Duitse clusters zijn dankzij de Rijn direct verbonden met de haven van Rotterdam. "Wanneer de waterstand in de Rijn daalt, reiken de gevolgen veel verder dan alleen de toeleveringsketens; het raakt het hart van de Duitse industrie", zegt Brzeski.

Binnenvaartschip

Van alle producten die per binnenvaartschip in Duitsland worden vervoerd, gaat zo'n 80 procent over de Rijn, weet Brzeski. Jaarlijks wordt 285 miljoen ton aan vracht over de rivier vervoerd. "Het spoor en de weg kunnen de Rijn als transportader simpelweg niet een-op-een vervangen", aldus Brzeski.

Maar de industrie heeft zich ook voorbereid op periodes van laagwater, volgens de econoom. "Denk bijvoorbeeld aan schepen met een geringe diepgang en hogere voorraadniveaus."