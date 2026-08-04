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Eerste wielrenster vertrokken in tijdrit Tour de France Femmes

Sport
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 15:21
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GÉVREY-CHAMBERTIN (ANP) - Romina Hinojosa uit Mexico is als eerste wielrenster vertrokken in de vierde etappe van de Tour de France Femmes. De rit is een individuele tijdrit van Gévrey-Chambertin naar Dijon over 21 kilometer.
De tijdrit heeft een licht oplopende beklimming halverwege naar Lacets de Marsannay, waarna het parcours in dalende lijn naar Dijon gaat. Geletruidraagster Sigrid Haugset gaat als laatste om 17.28 uur van start. Demi Vollering start vier minuten eerder.
De Noorse Haugset heeft na haar zege in de derde etappe in het algemeen klassement een voorsprong van 2.02 minuten op Kim Le Court-Pienaar uit Mauritius en 2.06 minuten op Vollering.
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