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Natuurbrand Limburg breidt zich momenteel niet verder uit

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 15:27
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OOSTRUM (ANP) - De natuurbrand die maandag uitbrak in het Limburgse natuurgebied Boschhuizerbergen lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden naar een groter gebied, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De brand omvat nog altijd ongeveer 100 hectare, zegt hij, net als dinsdagochtend. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle.
De inzet van de brandweer is erop gericht de brand te stoppen aan de randen van het bos. "We hebben een aantal bosbrandvoertuigen hier, maar die kunnen het gebied niet in", zegt de woordvoerder. "Er staan veel bomen vlak naast elkaar. Dan kun je wel een auto hebben, maar die kan er niet tussendoor. Ook zijn veel paden kapotgereden en onbegaanbaar. We richten ons dus op het tegenhouden van de brand."
De betrokken autoriteiten houden de weersverwachting continu in de gaten. De verwachting is dat de wind aanzwelt richting het oosten, dus richting Duitsland. Ook wordt regen verwacht, mogelijk met onweer.
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