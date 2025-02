Mediabedrijf Trump klaagt Braziliaanse opperrechter aan

TAMPA (ANP) - De Trump Media & Technology Group heeft woensdag in de Amerikaanse staat Florida een aanklacht ingediend tegen de Braziliaanse opperrechter Alexandre de Moraes. Trumps bedrijf beticht de rechter van het Braziliaanse hooggerechtshof ervan rechtse geluiden op social media in de VS te censureren, meldde The New York Times.

Het bedrijf achter Truth Social trekt in de zaak samen op met videoplatform Rumble. Dat platform met zijn thuisbasis in Florida had van De Moraes opdracht gekregen accounts van verscheidene rechtse Braziliaanse commentatoren te verwijderen. Volgens de Amerikaanse klagers gaat dat in tegen het grondwettelijk recht op vrijheid van meningsuiting in de VS.

Hoewel het bedrijf van Trump niet viel onder de opdracht van De Moraes zegt het wel last ervan te hebben, omdat het gebruik zou maken van technologie van Rumble. Als het platform wordt getroffen door de stap van rechter De Moraes kan Trumps bedrijf daar naar eigen zeggen last van hebben.

De aanklacht komt volgens The New York Times op een opmerkelijk moment. Enkele uren eerder had de rechter van het Braziliaanse Openbaar Ministerie het verzoek gekregen oud-president en bondgenoot van president Donald Trump, Jair Bolsonaro, te laten arresteren.