ING moet overeenkomsten met Google aan Consumentenbond laten zien

AMSTERDAM (ANP) - ING moet de Consumentenbond van de rechter inzage geven in overeenkomsten van de bank met Google. De Consumentenbond en Stichting Benadeelden in Actie stapten begin dit jaar naar de rechter om af te dwingen dat ING inzage geeft in de afspraken met Google over het gebruik van klantgegevens. De organisaties maken zich zorgen over de privacy van klanten die betalen via Google Pay.

ING stapte in september 2024 over van de eigen betaalapp naar Google Pay. Daardoor moeten klanten die contactloos willen betalen met een Android-telefoon nu Google Pay gebruiken. Dat vinden de Consumentenbond en de stichting "onwenselijk, omdat daarmee klantgegevens terechtkomen bij een techgigant die bekendstaat als privacyschender", aldus de Consumentenbond.

De rechtbank in Amsterdam ging donderdag deels mee in de eisen van de organisaties. De rechter heeft bepaald dat ING de organisaties inzage moet geven in overeenkomsten met Google over contactloos betalen door ING-klanten met een Android-toestel via Google Pay.