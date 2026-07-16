Kooij kwam 'te laat' toe aan zijn sprint in Tour de France

CHALON-SUR-SAÔNE (ANP) - Olav Kooij kwam donderdag net te laat toe aan voluit sprinten in de twaalfde etappe van de Tour de France. Dat zei de Nederlandse wielrenner van Decathlon CMA CGM na zijn tweede plek achter de Belg Tim Merlier in Chalon-sur-Saône tegen de NOS. Woensdag werd Kooij ook tweede.

"Ik denk dat we goed die laatste twee bochten in rijden", zei Kooij, die moest toegeven dat Alpecin-Premier Tech de beste timing had. Die ploeg, van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel, wist in de slotkilometer met vier renners op kop van het peloton te komen. "Daar verliezen Cees en ik wat plaatsen", zei Kooij over hemzelf en zijn sprintaantrekker Cees Bol.

"Het was hopen dat er ergens ruimte kwam en die kwam niet direct", zei Kooij. "Uiteindelijk moest ik wachten tot ik echt de ruimte had en dat was te laat." De Nederlander probeerde in de laatste meters aan de linkerkant van de weg langs Merlier te komen, maar strandde met zijn voorwiel ter hoogte van het achterwiel van de Belg.