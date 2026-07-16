Gelderse SP'er stopt om samenwerking met oud-PVV'ers in Pekela

ARNHEM (ANP) - Het Gelderse Statenlid voor de SP Eric van Kaathoven stopt na de zomer, omdat zijn partij in de Groningse gemeente Pekela in een college is gestapt met voormalige PVV'ers. Van Kaathoven stelt zich niet meer te herkennen in de SP en vertrekt in september na twaalf jaar uit de Provinciale Staten.

"Samenwerking met uiterst rechts is zowel lokaal als landelijk altijd een principiële rode lijn geweest voor de SP", stelt Van Kaathoven over zijn vertrek. "Het is principieel onverenigbaar met de SP-kernwaarden van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit." Volgens hem had zijn partij de stap van de afdeling in Pekela niet moeten accepteren. De partijraad van de SP besloot die niet te schorsen.

Van Kaathoven gaat niet verder op eigen titel. Daardoor behoudt de partij haar enige zetel in de Gelderse Staten. Het andere Statenlid van de SP, Carla Claassen, stapte in mei op en ging zelfstandig verder.