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ING: nog te vroeg voor inschatting schade cyberincident Ahold

Economie
door anp
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ZAANDAM (ANP) - Het is nog onduidelijk wat de mogelijke gevolgen van het cyberincident bij Ahold Delhaize op de financiële prestaties van het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern zullen zijn, stellen analisten van ING. Volgens hen is het nog te vroeg om een inschatting te maken van de schade door de IT-problemen bij Albert Heijn en zusterketens als Etos, het Belgische Delhaize en het Amerikaanse Stop&Shop.
Ahold Delhaize meldde maandag dat veel van zijn systemen offline waren gehaald na een cyberincident. Om de IT-systemen te beschermen, werden websites, apps en klantenservices van de winkels uitgeschakeld. Ook worden er geen online bestelde boodschappen bezorgd.
De winkels van Ahold Delhaize aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zijn gewoon open, maar het cyberincident kan volgens de ING-analisten gevolgen hebben voor de onlineverkoop van de groep in het vierde kwartaal. De onlineverkoop is goed voor ongeveer 12 procent van de totale groepsomzet.
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