Hongaars parlement draait omstreden anti-lhbtiq+-wet Orbán terug

BOEDAPEST (ANP/AFP) - Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-lhbtiq+-maatregelen uit een wet van oud-premier Viktor Orbán teruggedraaid. Daardoor is het niet langer verboden om bijvoorbeeld stellen van gelijk geslacht te tonen in films, televisieseries en boeken als die ook beschikbaar zijn voor kinderen.

Dat soort beperkingen werd in 2021 ingesteld als deel van de "kinderbeschermingswet". Die zou bedoeld zijn om pedofilie tegen te gaan, maar volgens tegenstanders ging het om homofobe en transfobe maatregelen. Zo werd de "promotie" van homoseksualiteit en gendertransities voor minderjarigen verboden. Vorig jaar werd de wetgeving uitgebreid, zodat ook Pride-marsen verboden konden worden.

Het leidde tot grootschalige internationale kritiek, met name vanuit de Europese Unie. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in april dat de wet in strijd was met de "kernwaarden" van de EU, waar Hongarije lid van is.

Magyar

De huidige premier Péter Magyar boekte in diezelfde maand een grote verkiezingsoverwinning en heeft dus de macht overgenomen van Orbán. Magyar had het tijdens zijn campagne nauwelijks over lhbtiq+-rechten, maar heeft zich daarna uitgesproken voor het terugdraaien van de wet. Op die manier zou Hongarije volgens hem beter aansluiten bij de regels van de EU. Orbáns partij Fidesz stelt dat Magyar gezwicht zou zijn voor Europese druk.

139 parlementariërs stemden voor het terugdraaien van de beperkingen, 51 waren tegen. Hongaarse mensenrechtenorganisaties hebben de wijzigingen toegejuicht, maar benadrukken dat er nog veel ruimte is voor de verbetering van lhbtiq+-rechten. Zo is adoptie nog niet mogelijk voor stellen van gelijk geslacht en worden gendertransities nog niet officieel erkend.