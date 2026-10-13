Hackers stelen 102 miljoen dollar aan crypto van Ledger-hardware wallets

Kopers van Ledger-hardwarewallets in Zuidoost-Azië zijn voor naar schatting 102 miljoen dollar aan cryptomunten bestolen. Hun apparaatjes bleken vooraf te zijn aangepast. Dat bevestigt het Franse bedrijf zelf.

Een Ledger is een soort digitale kluis voor crypto . Het apparaatje, dat op een usb-stick lijkt, bewaart de sleutel tot je cryptomunten offline, zodat hackers er via internet niet bij kunnen. Bij de eerste installatie krijg je een herstelcode van 24 woorden, voor het geval je het ding kwijtraakt. Wie die code heeft, heeft je crypto.

Spionagemodule

En daar ging het mis. De Zuidoost-Aziatische verkoper CryptoBilis verkocht Ledgers waarin volgens het bedrijf een “ongeautoriseerd hardware-implantaat” zat. Dat extra onderdeeltje kon de herstelcode uitlezen. Daarmee kon een derde partij er later met de crypto vandoor gaan.

Hoeveel apparaten zijn getroffen, is niet bekend. Ledger spreekt van een “beperkt” aantal. Onderzoeksbureau Bitquery schat dat er in totaal 102 miljoen dollar is gestolen, verdeeld over 324 wallets.

Ook bij MediaMarkt?

CryptoBilis is alleen actief in Indonesië, Maleisië en de Filipijnen, en levert de apparaten inmiddels niet meer. Ledger zegt dat zijn eigen systemen niet zijn gehackt. Het bedrijf zoekt nog uit hoe groot het probleem precies is, en vraagt winkels om teruggestuurde apparaten niet opnieuw te verkopen.

Heb je onlangs nog een Ledger gekocht bij MediaMarkt of een andere reseller, gebruik hem niet. Een gebruiker op X legt uit dat hij bij MediaMarkt tot tweemaal toe een Ledger met spionagehardware heeft gekocht. Hij heeft het gecompromiteerde apparaat naar het bedrijf gestuurd voor onderzoek. Ledger heeft nog niet bevestigd dat in Europa ook foute Ledgers in omloop zijn.