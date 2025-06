ING schrapt 230 banen bij tak voor grote zakelijke klanten

AMSTERDAM (ANP) - ING schrapt ongeveer 230 banen bij zijn tak voor grote zakelijke klanten. Het concern zegt dat de ingreep nodig is om zijn personeelsbestand "in evenwicht te brengen voor toekomstige groei". Volgens ING kampt de bank onder meer met tegenvallende inkomsten en verhevigde concurrentie, waardoor de kosten meer op de organisatie drukken.

Het banenverlies wordt uitgesmeerd over verschillende locaties van ING verspreid over de wereld. Daarbij richt de organisatiewijziging zich volgens de bank op delen van de bank die naar verhouding te veel seniorrollen hebben, zoals director en managing director, en te weinig juniorposities, onder wie analisten.

Medewerkers die worden geraakt krijgen hulp bij het vinden van werk binnen of buiten de bank. Het concern, dat begin dit jaar bijna 64.000 medewerkers telde, blijft daarnaast doorgaan met werving "op gebieden waar we specialistische vaardigheden en capaciteiten willen laten groeien of waar we onze pool van jong talent willen vergroten".