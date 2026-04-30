ING stijgt op druk Damrak na cijfers, olie flink duurder

Economie
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 9:18
AMSTERDAM (ANP) - ING behoorde donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. De bank boekte in het eerste kwartaal van 2026 meer winst. Volgens topman Steven van Rijswijk gaat het goed met ING, ondanks de geopolitieke en macro-economische onzekerheid. Om aandeelhouders te belonen, gaat de bank voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel steeg daarop 1,9 procent.
De algehele stemming op het Damrak was licht negatief na de kleine verliesbeurt een dag eerder. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 996,78 punten, na een stroom van resultaten van grote bedrijven als ArcelorMittal, Unilever, Magnum en IMCD.
De hoofdindex viel woensdag al terug tot onder de 1000 punten. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende stijging van de olieprijzen en wachten op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.
