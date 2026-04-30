DNA-pionier Craig Venter (79) overleden

SAN DIEGO (ANP) - De beroemde DNA-onderzoeker J. Craig Venter is op 79-jarige leeftijd overleden, heeft het J. Craig Venter Institute bekendgemaakt. Hij leed aan kanker en was onlangs opgenomen in het ziekenhuis vanwege bijwerkingen van zijn behandeling. Hij is vooral bekend omdat hij een van de eersten was die het menselijke DNA in kaart heeft gebracht.

Venter had met zijn bedrijf Celera een techniek ontwikkeld om veel sneller onderzoek te doen naar het menselijke DNA. Zo wist hij in juni 2000 gelijktijdig met het door de Amerikaanse overheid betaalde Human Genome Project het menselijke DNA in kaart te brengen, of te 'sequencen'. "Vandaag leren we de taal waarmee God het leven heeft geschapen", zei de Amerikaanse president Bill Clinton daar destijds over. Het DNA dat Venter in beeld bracht, bleek later van hemzelf te zijn.

Venter, die ook de reputatie had een provocateur te zijn, heeft in zijn loopbaan tal van belangrijke ontdekkingen gedaan in zijn vakgebied, de synthetische biologie.