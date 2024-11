NSC hoopt dat constructieve samenwerking met VS kan doorgaan

DEN HAAG (ANP) - Regeringspartij NSC hoopt dat de samenwerking met de Verenigde Staten ook onder toekomstig president Donald Trump op een constructieve manier kan worden voortgezet. Dat zegt Isa Kahraman, de buitenlandwoordvoerder van Nieuw Sociaal Contract (NSC), op X.

"De Verenigde Staten en Nederland hebben een lange samenwerkingsgeschiedenis, onder andere binnen de NAVO. Ik hoop dat we deze samenwerking onder het presidentschap van Trump op een constructieve manier voortzetten ten behoeve van de welvaart in beide landen en vrede en veiligheid hier en elders in de wereld", aldus Kahraman.

Trump zegt steeds alleen te willen kijken naar de belangen van de Verenigde Staten. Hij heeft onder meer met het invoeren van handelstarieven gedreigd om het Amerikaanse bedrijfsleven te beschermen. Ook bestaat de vrees dat hij zich niet gebonden voelt aan de afspraken die in de NAVO zijn gemaakt. De VS is veruit het belangrijkste lid van de NAVO.