Olie- en gasbedrijven investeren minder in schonere energie

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De grootste olie- en gasbedrijven ter wereld geven minder geld uit aan schonere energie. Bedrijven hebben hun investeringen in koolstofarme technologieën in 2025 voor het eerst in acht jaar teruggeschroefd, meldt onderzoeksbureau BloombergNEF. Olie- en gasbedrijven scherpen hun budgetten aan om aan de eisen van aandeelhouders te voldoen en richten zich meer op hun belangrijkste activiteiten.

De uitgaven aan koolstofarme technologieën zijn in 2025 met meer dan een derde gedaald naar 25,7 miljard dollar, zo'n 22,3 miljard euro. Dat is 6,5 procent van de totale kapitaaluitgaven.

De grootste daling zagen de onderzoekers in de Verenigde Staten. Dat komt volgens het rapport door veranderend beleid onder president Donald Trump. Het beleid onder zijn regering heeft vanaf begin 2025 "het uitvoeringsrisico voor kapitaalintensieve offshore windprojecten aanzienlijk vergroot", schrijven de analisten.