ING zet met bankengroep verdere stap richting euro-stablecoin

AMSTERDAM (ANP) - Een groep Europese banken, waaronder ING, heeft in Amsterdam een nieuw bedrijf opgericht voor de lancering van een zogeheten euro-stablecoin. De banken kondigden in september al de oprichting aan van het bedrijf, dat onder toezicht komt te staan van De Nederlandsche Bank (DNB). Dinsdag werden de namen van het bedrijf en de bestuurders onthuld.

Het bedrijf, Qivalis geheten, komt onder leiding te staan van Jan-Oliver Sell en Floris Lugt wordt financieel directeur. Sir Howard Davies wordt voorzitter van de raad van commissarissen. De euro-stablecoin zelf werd nog niet gepresenteerd. Die wordt naar verwachting in de tweede helft van 2026 gelanceerd.

Een stablecoin is een digitale munt die is gekoppeld aan een vaste waarde, in dit geval de euro. Met de euro-stablecoin willen de banken een Europees alternatief bieden voor de door de Verenigde Staten gedomineerde stablecoinmarkt.