Kushner bij ontmoeting tussen Witkoff en Poetin

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 12:39
anp021225110 1
MOSKOU (ANP/AFP) - Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, is dinsdag bij de ontmoeting tussen de Amerikaanse gezant Steve Witkoff en de Russische president Vladimir Poetin. Zij gaan het onder meer hebben over het stoppen van de oorlog in Oekraïne.
Het Kremlin bevestigde maandag al dat Witkoff op bezoek gaat bij Poetin, die hij dit jaar al meermaals heeft ontmoet. Een woordvoerder voegt er nu aan toe dat Kushner bij het overleg aanwezig zal zijn en dat vertalers de Amerikaanse delegatie zullen vergezellen. Witkoff werd eerder bekritiseerd omdat hij op een vertaler van het Kremlin vertrouwde. Het overleg in Moskou begint na 15.00 uur Nederlandse tijd.
Witkoff en Kushner spraken zondag in de Verenigde Staten een Oekraïense delegatie over vrede. Trump wil de oorlog snel beëindigen en zijn vredesinspanningen zijn in een stroomversnelling geraakt sinds vorige week een Amerikaans vredesplan uitlekte.
