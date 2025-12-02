Hulp bij zelfdoding blijft verboden, Laatste Wil verliest zaak

DEN HAAG (ANP) - De overheid hoeft de regels voor hulp bij zelfdoding niet te versoepelen. De Coöperatie Laatste Wil had dat gevraagd, maar het gerechtshof in Den Haag heeft dat dinsdag afgewezen, net als de rechtbank eerder.

Alleen artsen mogen mensen helpen om te sterven. Dat kunnen ze doen door zelf een dodelijk middel toe te dienen (euthanasie) of door een dodelijk drankje te geven, dat iemand zelf inneemt (hulp bij zelfdoding). Daarvoor gelden strenge regels. Zo moet de patiënt een bewuste keuze hebben gemaakt om te overlijden en moet er een duidelijk en uitzichtloos lijden zijn. Een arts die zich daar niet aan houdt, kan vervolgd worden.

Voor anderen is de hulp verboden. Zo mogen mensen geen middelen verstrekken waarmee anderen een einde aan hun leven kunnen maken. Laatste Wil vindt dat dit in strijd is met het recht van elk mens om over het eigen leven te beschikken. Dat recht staat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daaronder valt volgens de coöperatie ook de eigen dood, maar het gerechtshof is het daar niet mee eens.