ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hulp bij zelfdoding blijft verboden, Laatste Wil verliest zaak

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 12:06
anp021225105 1
DEN HAAG (ANP) - De overheid hoeft de regels voor hulp bij zelfdoding niet te versoepelen. De Coöperatie Laatste Wil had dat gevraagd, maar het gerechtshof in Den Haag heeft dat dinsdag afgewezen, net als de rechtbank eerder.
Alleen artsen mogen mensen helpen om te sterven. Dat kunnen ze doen door zelf een dodelijk middel toe te dienen (euthanasie) of door een dodelijk drankje te geven, dat iemand zelf inneemt (hulp bij zelfdoding). Daarvoor gelden strenge regels. Zo moet de patiënt een bewuste keuze hebben gemaakt om te overlijden en moet er een duidelijk en uitzichtloos lijden zijn. Een arts die zich daar niet aan houdt, kan vervolgd worden.
Voor anderen is de hulp verboden. Zo mogen mensen geen middelen verstrekken waarmee anderen een einde aan hun leven kunnen maken. Laatste Wil vindt dat dit in strijd is met het recht van elk mens om over het eigen leven te beschikken. Dat recht staat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daaronder valt volgens de coöperatie ook de eigen dood, maar het gerechtshof is het daar niet mee eens.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (7)

11 levensmiddelen die (bijna) voor altijd goedblijven

ANP-543581265

Geïsoleerde president: hoe Trump zich steeds verder van de werkelijkheid afsluit

68582198_m

Wilde chimpansees drinken dagelijks het equivalent van ruim twee glazen alcohol

ANP-440066543

5 gewoontes op je werk die duiden op een depressie

254918824_m

Zo voorkom je een winterdip (en nee, het is niet “gewoon even doorzetten”)

ANP-538847166

Te weinig, te laat: hoe Europa mooi praat over Oekraine, maar te weinig doet

Loading