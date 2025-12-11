Ingenieursbureau Arcadis benoemt Amerikaanse tot topvrouw

AMSTERDAM (ANP) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een nieuwe topbestuurder aangekondigd. De Amerikaanse Heather Polinsky wordt vanaf 1 maart de nieuwe bestuursvoorzitter van het Nederlandse bedrijf. De huidige topman Alan Brookes vertrekt na drie jaar leiding te hebben gegeven aan Arcadis.

Het vertrek van de 64-jarige Brit, die in 2023 aantrad als topman, komt volgens een woordvoerder op een "natuurlijk moment" om de leiding over te dragen aan Polinsky. Het bedrijf werkt aan zijn nieuwe strategie voor de jaren 2027 tot 2030 en dit vormt een logisch moment voor de wisseling aan de top, is de redenering.

Polinsky komt uit de eigen gelederen van Arcadis, waar ze nu 26 jaar werkzaam is. Sinds 2023 leidde ze de divisie die zich bezighoudt met oplossingen voor zaken als klimaatadaptatie, natuurvergunningen en verduurzaming. Het was volgens Arcadis het winstgevendste bedrijfsonderdeel van de afgelopen jaren.