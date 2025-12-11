Thailand meldt eerste burgerdoden

BANGKOK (ANP/DPA/RTR) - Thailand heeft voor het eerst bevestigd dat er burgerslachtoffers zijn gevallen in het opgelaaide grensconflict met Cambodja. Drie burgers aan Thaise zijde kwamen om bij de gevechten, aldus het ministerie van Defensie tegen de krant The Nation. Het aantal gedode Thaise soldaten is opgelopen tot negen.

Cambodja had eerder gemeld dat tien burgers waren gedood. De Cambodjaanse regering riep de VN-Veiligheidsraad op tussenbeide te komen.

De Thaise en Cambodjaanse regeringen hebben al decennia grensproblemen, voortvloeiend uit de Franse koloniale tijd. Het is veertien jaar geleden dat het geweld in het omstreden grensgebied zo fel was. Bij de recente gevechten moesten bijna een half miljoen mensen hun huis verlaten.

Ondertussen maakte de Thaise premier bekend te streven naar vervroegde verkiezingen om een einde te maken aan de binnenlandse politieke instabiliteit. De ontbinding van het parlement zou geen invloed hebben op de militaire operaties.