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Inspectie: blusschuim bij bedrijven bevat te vaak verboden PFAS

Economie
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 16:28
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DEN HAAG (ANP) - Veel bedrijven maken nog gebruik van PFAS-houdend blusschuim in hun brandblusinstallaties. Vanwege risico's voor milieu en gezondheid heeft de Europese Unie een stapsgewijs verbod hierop ingevoerd, maar inspecties laten nu zien dat veel bedrijven te laat starten met de overstap naar PFAS-vrij blusschuim.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft 37 inspecties uitgevoerd in de olie- en gassector, de chemische industrie en opslagbedrijven van gevaarlijke stoffen. Bij 27 inspecties werd de aanwezigheid van PFAS geconstateerd. Bij negen bedrijven is de overstap naar PFAS-vrij blusschuim al afgerond. De inspectie kondigde elf keer aan een last onder dwangsom te willen opleggen.
Voor PFAS in blusschuim is op 23 oktober 2025 een totaalverbod ingegaan, dat gefaseerd in werking treedt. Op 23 oktober 2026 moeten bedrijven zijn begonnen met maatregelen die toewerken naar PFAS-vrije blusschuiminstallaties.
Verspreiding
Door de huidige resultaten ziet ILT aanleiding om de inspecties uit te breiden naar andere sectoren.
"Ik kan me voorstellen dat mensen zich zorgen maken over PFAS. Ik deel deze zorgen", zei staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat, CDA) in een reactie. Ze wees op de aangescherpte regels. "Die regels zijn er niet voor niets. Helaas laten inspecties van de ILT en de omgevingsdiensten zien dat nog niet alle bedrijven zich aan deze regels houden."
De staatssecretaris roept bedrijven op om goed te kijken wat de nieuwe regels voor hen betekenen. "Alleen zo kunnen we de verdere verspreiding van PFAS voorkomen."
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