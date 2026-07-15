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Waterschap: voorkom vissterfte door eendjes niet te voeren

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 16:45
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RIDDERKERK (ANP) - Om te voorkomen dat vissen in het warme water sterven, heeft Waterschap Hollandse Delta opgeroepen om geen brood aan eenden te voeren. Ook adviseert het waterschap om hondenpoep langs sloten en beken op te ruimen, zodat het niet in het water terechtkomt, en om "zeer terughoudend" te zijn met gebruik van vislokvoer. Zulke organische materialen tasten de waterkwaliteit verder aan, aldus Hollandse Delta.
"Deze ogenschijnlijk kleine handelingen maken het water schoner en helpen zuurstoftekort te voorkomen", aldus het Zuid-Hollandse waterschap. "Met kleine aanpassingen kunnen inwoners echt het verschil maken voor vissen en andere waterdieren." Door de aanhoudende droogte en warmte zit er minder zuurstof in het water. Vissen kunnen hierdoor in de problemen komen. Waterschappen in het hele land kregen de afgelopen weken meldingen van dode vissen die in sloten dreven.
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