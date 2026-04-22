Zeker vijf tankers verleggen koers van Rotterdam naar Azië

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 13:46
ROTTERDAM (ANP) - Zeker vijf tankers die onderweg waren naar Rotterdam, hebben na de sluiting van de Straat van Hormuz hun koers verlegd naar Azië. Dat meldt Havenbedrijf Rotterdam. De schepen konden hun olie daar op dat moment voor hogere prijzen verkopen.
Azië is meer afhankelijk van import van ruwe olie en andere olieproducten uit het Midden-Oosten dan Europa. Door de blokkade van de Straat van Hormuz leidde dat in het begin tot stijgende prijzen.
De goederenoverslag van haven Rotterdam werd tot nu toe nog amper geraakt door de oorlog. De goederenoverslag daalde in het eerste kwartaal licht, met 0,7 procent tot 103 miljoen ton. Juist de overslag van ruwe olie steeg met 1,7 procent en die van minerale olieproducten met 10,3 procent.
