Instagram gaat ouders waarschuwen als tiener op zelfmoord zoekt

MENLO PARK (ANP/RTR) - Instagram gaat ouders op de hoogte stellen als hun tiener meerdere keren in korte tijd zoekt naar woorden die te maken hebben met zelfmoord of zelfbeschadiging. Moederbedrijf Meta van Instagram laat weten dat ouders die de toezichtfunctie van het socialemediaplatform gebruiken, de waarschuwingen vanaf volgende week zullen ontvangen.

Ouders kunnen de waarschuwingen krijgen via een melding in de app van Instagram en e-mail, sms of WhatsApp, dat ook van Meta is. Zij krijgen dan meer informatie over het zoekgedrag en kunnen volgens Meta bronnen vinden die hen helpen bij het voeren van een gesprek hierover met hun kind.

De nieuwe functie geldt voorlopig alleen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada. Later dit jaar kunnen ouders in andere werelddelen de meldingen ook krijgen.

De maatregel komt op een moment dat overheden onder druk staan om het Australische socialemediaverbod voor kinderen en jongeren onder de 16 jaar te volgen.