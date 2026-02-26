Man moet bijna 19 jaar cel in voor wurgen en verkrachten van ex

ALMELO (ANP) - Een 43-jarige man is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar en tien maanden. In augustus 2024 had hij zijn ex ontvoerd en verkracht. Ook probeerde hij haar te vermoorden door haar te wurgen, nadat zij een einde had gemaakt aan hun relatie. Van de rechtbank in Almelo moet hij haar ook een schadevergoeding van ruim 30.000 euro betalen.

De man had zijn ex gevraagd om hem naar zijn kapotte auto te brengen. Die stond op een afgelegen plek. Daar haalde hij een stroomstootwapen en tape uit de kofferbak. Hij dwong de vrouw in haar auto. In een urenlange rit werd ze volgens de rechters mishandeld, gewurgd en verkracht. Uiteindelijk liet hij haar gaan.

De straf is hoger dan wat het Openbaar Ministerie had geëist. De aanklager wilde dat de man tien jaar celstraf en tbs zou krijgen, en anders zestien jaar zonder tbs. Volgens de rechtbank is een gedwongen behandeling niet mogelijk omdat er geen stoornis is vastgesteld. Dat de straf hoger uitvalt, komt doordat hij de vrouw zoveel angst heeft aangejaagd.