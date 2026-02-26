ECONOMIE
Overheidsinstanties gaan proefdraaien met Nederlands AI-model

Economie
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 14:52
anp260226144 1
DEN HAAG (ANP) - Vier overheidsinstanties en TNO gaan proefdraaien met GPT-NL. Dat is een Nederlands model voor kunstmatige intelligentie dat SURF, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en TNO hebben ontwikkeld. Die laatste twee gaan er ook gebruik van maken. GPT-NL moet dienen als een open en veilig AI-model op basis van Europese en Nederlandse waarden. Het wil daarmee onafhankelijk worden van buitenlandse partijen, zegt een woordvoerder van TNO.
In 2023 begon de ontwikkeling van GPT-NL, waarin het ministerie van Economische Zaken 13,5 miljoen euro investeerde. Nu wordt het model voor het eerst toegepast, om te toetsen wat het in de praktijk daadwerkelijk oplevert. Het model zal uiteindelijk niet beschikbaar worden voor particulieren, alleen organisaties kunnen er mogelijk gebruik van gaan maken.
In juli kondigden Nederlandse media, waaronder het ANP, aan een groot aantal oude nieuwsberichten beschikbaar te stellen om GPT-NL te trainen. Mocht het model op de markt worden gebracht, dan krijgen zij hiervoor een vergoeding.
