Regels voor bouwen moeten simpeler, klinkt in verkiezingsdebat

DEN HAAG (ANP) - Simpelere regels zijn volgens meerdere gemeenteraadskandidaten een manier om meer woningen te bouwen, zeggen ze in het NOS-radiodebat in aanloop naar de verkiezingen. Een deel van die regels ligt buiten de macht van gemeenten.

Ans Putman van de Doetinchemse Partij voor Lokaal Maatwerk en Jim Lo-A-Njoe van D66 in Groningen vinden dat woningsplitsen makkelijker moet worden. Uit een rondvraag van het ANP bleek eerder dat veel gemeenten positief zijn over het opsplitsen van woningen, maar dat ze tegelijkertijd veel verschillende regels opleggen die dat inperken.

De landelijke eis van 30 procent sociale huurwoningen moet worden losgelaten, vindt Putman. Ook Niels van Stappershoef van de Tilburgse VVD verzette zich tegen landelijke regels. "We willen tegenwoordig allemaal energieneutraal, duurzaam en circulair. Dat mag best een tandje minder, als daarmee uiteindelijk die woningen wel gerealiseerd worden."