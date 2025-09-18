Intel ruim een vijfde meer waard op beurs na investering Nvidia

NEW YORK (ANP) - Intel is donderdag ruim een vijfde meer waard geworden op Wall Street. Beleggers verwerkten het nieuws dat Nvidia 5 miljard dollar investeert in de chipproducent. Ook gaan de twee bedrijven samenwerken aan de ontwikkeling van producten die datacenters en pc's sneller laten werken. Intel eindigde 22,8 procent hoger.

Nvidia (plus 3,5 procent) is uitgegroeid tot de belangrijkste ontwikkelaar van chips voor toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). Intel is op dat gebied juist achtergebleven bij concurrenten. Intel bereikte vorige maand al een overeenkomst met de Amerikaanse regering om bijna 9 miljard dollar te investeren.

Het optimisme in de chipsector leidde er mede toe dat de aandelenbeurzen op nieuwe recordstanden sloten. De Dow-Jonesindex steeg 0,3 procent tot 46.142,42 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent tot 6631,96 punten en techgraadmeter Nasdaq sloot 0,9 procent hoger op 22.470,73 punten.

Jimmy Kimmel

Het rentebesluit van de Federal Reserve, de eerste renteverlaging dit jaar, leidde woensdag nog tot een gemengde reactie op Wall Street. Donderdag sloeg de stemming in positieve zin om, onder meer door de mogelijkheid dat de Fed de rente dit jaar nog twee keer zal verlagen, gevolgd door een verlaging volgend jaar.

Live Nation verloor 2,8 procent. De Amerikaanse marktwaakhond FTC en zeven Amerikaanse staten hebben het bedrijf en dochteronderneming Ticketmaster aangeklaagd. Live Nation wordt ervan beschuldigd ticketbots onvoldoende aan te pakken. Dat is software waarmee partijen grote hoeveelheden tickets kunnen opkopen om die daarna voor een meerprijs door te verkopen.

Walt Disney zakte 1,1 procent. De Amerikaanse zender ABC, die eigendom is van het entertainmentconcern, besloot woensdag te stoppen met de talkshow van Jimmy Kimmel. Aanleiding zijn uitspraken van de host over de recente moord op de conservatieve activist Charlie Kirk. De Amerikaanse president Donald Trump verwelkomde dat besluit. "Hij had zeer slechte kijkcijfers en ze hadden hem al lang geleden moeten ontslaan", aldus Trump.