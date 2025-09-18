Ministerie: Rusland vecht bevindingen over MH17 aan bij ICJ

MOSKOU (ANP) - Rusland stapt naar het Internationaal Gerechtshof (ICJ) om het oordeel van de Raad van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) over MH17 aan te vechten, meldt staatspersbureau TASS op basis van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De raad concludeerde in mei dat Rusland daar schuldig aan is.

Rusland ontkent dat het betrokken is geweest bij het neerhalen van het vliegtuig en de dood van de 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders. Het ministerie zegt nu naar het hof in Den Haag te stappen omdat het onderzoek onzorgvuldig zou zijn geweest. De raad zou zich baseren op "tamelijk bedenkelijke uitkomsten van een technisch en strafrechtelijk onderzoek door een belanghebbende partij, Nederland", citeert TASS het ministerie.

Rusland heeft de bevindingen van de luchtvaartraad meteen verworpen. Dat het land de conclusies nu aanvecht, moet vooral niet gezien worden als "legitimatie of erkenning" van de bevindingen, benadrukt het ministerie verder. Nederland zou Rusland willen "demoniseren".