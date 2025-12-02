Overleg tussen Poetin en onderhandelaars VS na uren afgelopen

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Het overleg tussen de Russische president Vladimir Poetin en de twee onderhandelaars van zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump is afgelopen, meldt het Kremlin. De gesprekken met gezant Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner hebben bijna vijf uur geduurd.

Tijdens het overleg werd gesproken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben daar een voorzet voor gedaan waar sindsdien aan is geschaafd, onder meer omdat van Europese landen en uit Oekraïne kritiek kwam dat het plan te veel toegaf aan de Russen.

Aan de Russische zijde schoven Joeri Oesjakov en Kirill Dmitriëv aan. Die laatste noemde het overleg "productief".

Eerder dinsdag zei Trump al dat het moeilijk was om een uitweg te vinden. "Geen eenvoudige situatie, dat kan ik u wel vertellen. Wat een puinhoop", zei Trump bij een kabinetsoverleg.