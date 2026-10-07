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Invallen bij Japanse bierbrouwers vanwege prijsafspraken

Economie
door anp
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TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij vier grote Japanse bierbrouwers. Onder meer Asahi Breweries, het moederbedrijf van Grolsch, wordt verdacht van onderlinge prijsafspraken.
De in Tokio gevestigde brouwers Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries en Suntory Spirits zouden onderling afspraken hebben gemaakt over het tijdstip en de hoogte van prijsverhogingen van hun producten. Volgens verschillende bronnen worden verkoopmanagers en andere medewerkers ervan verdacht te overleggen en daarmee onder meer verkoopprijzen aan groothandelaren af te spreken. Daarmee wordt ook de prijs voor consumenten in supermarkten en restaurants beïnvloed.
De brouwers hebben aan persbureau Bloomberg bevestigd volledig mee te werken aan de procedure van de toezichthouder.
Japanse bierproducenten kampen met diverse uitdagingen, waaronder de krimpende bevolking van Japan. Hierdoor neemt de alcoholconsumptie op lange termijn af.
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