Tot 6 maanden celstraf voor asielzoeker die uitzetting tegenwerkt

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil dat uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren, bestraft kunnen worden met maximaal zes maanden gevangenisstraf. Dat staat in een wetsvoorstel van asielminister Bart van den Brink (CDA) dat woensdag in consultatie is gegaan.

Deze strafrechtelijke aanpak komt pas in beeld als het niet gelukt is mensen op andere manieren te bewegen tot een vertrek. Van den Brink noemt dat het "sluitstuk" van het asielbeleid. "Mensen die geen recht hebben op verblijf en hun uitzetting blijven frustreren, moeten we kunnen bestraffen", vindt hij. "Asielbeleid kan niet zonder een geloofwaardig terugkeerbeleid waarbij het frustreren van terugkeer niet langer geaccepteerd kan worden."

Een wetsvoorstel van het vorige kabinet dat illegaal verblijf strafbaar zou stellen, sneuvelde dit voorjaar in de Eerste Kamer, mede doordat coalitiepartij D66 tegenstemde. Van den Brink beloofde toen meteen al dat hij snel met een nieuw plan zou komen, dat beter gericht zou zijn op de groep die doelbewust terugkeer tegenwerkt.