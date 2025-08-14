ECONOMIE
Invoerheffingen VS drukken op groei betalingsverwerker Adyen

door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 8:16
AMSTERDAM (ANP) - De handelsoorlog drukt duidelijk op de resultaten van betalingsverwerker Adyen. Het Amsterdamse fintechbedrijf groeide in het eerste halfjaar minder hard dan in 2024. In een brief aan aandeelhouders stelt het bestuur dat vooral Aziatische klanten last hadden van sterk verhoogde invoerheffingen in de Verenigde Staten.
Dit voorjaar verhoogden de VS de tarieven voor de invoer van kleine pakjes uit China fors. Waar ze eerst vrijgesteld waren van importbelasting tot een waarde van 800 dollar, kwam er een minimumbedrag van 100 dollar per poststuk en een heffing van tientallen procenten bij. Webshop Temu en Shein, beide klanten van Adyen, werden hierdoor geraakt.
Adyen fungeert als schakel tussen verkopers en bijvoorbeeld banken bij de afhandeling van betalingen. In totaal verwerkte het bedrijf in het eerste halfjaar voor 649 miljard euro aan betalingen, 5 procent meer dan een jaar eerder. In 2024 steeg het totale volume aan transacties via Adyen nog met een derde.
